Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 13:37 |
87
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Металлист 1925

Поединок девятого тура Премьер-лиги состоится 20 октября в 18:00 по киевскому времени

Кудровка – Металлист 1925

«Кудровка» и харьковский «Металлист 1925» сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 20 октября.

Команды выйдут на поле киевского стадиона «Оболонь-Арена». Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Главным арбитром поединка назначен Михаил Райда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Младена Бартуловича разместились на шестом месте, имея в своем активе 15 набранных балов после восьми туров. «Кудровка» набрала десять пунктов и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Металлист 1925 где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
