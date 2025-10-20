«Кудровка» и харьковский «Металлист 1925» сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 20 октября.

Команды выйдут на поле киевского стадиона «Оболонь-Арена». Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Главным арбитром поединка назначен Михаил Райда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Младена Бартуловича разместились на шестом месте, имея в своем активе 15 набранных балов после восьми туров. «Кудровка» набрала десять пунктов и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.