Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Металлист 1925
Поединок девятого тура Премьер-лиги состоится 20 октября в 18:00 по киевскому времени
«Кудровка» и харьковский «Металлист 1925» сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 20 октября.
Команды выйдут на поле киевского стадиона «Оболонь-Арена». Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Главным арбитром поединка назначен Михаил Райда.
Подопечные Младена Бартуловича разместились на шестом месте, имея в своем активе 15 набранных балов после восьми туров. «Кудровка» набрала десять пунктов и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
