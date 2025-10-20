Тренер клуба УПЛ после сенсационного фиаско может остаться без работы
«Карпаты» могут уволить Владислава Лупашко
19 октября «Карпаты» в рамках матча девятого тура Украинской премьер-лиги на своем поле потерпели сенсационное поражение от новичка чемпионата «Эпицентра» (1:3).
По информации источника, этот матч приблизил наставника «львов» Владислава Лупашко к отставке.
Основной причиной увольнения тренера являются неудовлетворительные результаты на старте чемпионата. Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ только десятое место, имея в активе 11 зачетных баллов.
Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал домашний поединок с «Эпицентром» в девятом туре УПЛ, который завершился сенсационным поражением.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения
…И какое дальнейшее сотрудничество «Днепру» пообещал президент «сливочных»