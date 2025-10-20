Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 19:37
Тренер клуба УПЛ после сенсационного фиаско может остаться без работы

«Карпаты» могут уволить Владислава Лупашко

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

19 октября «Карпаты» в рамках матча девятого тура Украинской премьер-лиги на своем поле потерпели сенсационное поражение от новичка чемпионата «Эпицентра» (1:3).

По информации источника, этот матч приблизил наставника «львов» Владислава Лупашко к отставке.

Основной причиной увольнения тренера являются неудовлетворительные результаты на старте чемпионата. Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ только десятое место, имея в активе 11 зачетных баллов.

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал домашний поединок с «Эпицентром» в девятом туре УПЛ, который завершился сенсационным поражением.

Falko
Шоапять? Уже ж 1,5-2 місяці тому "звільняли".
