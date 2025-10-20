Аморим назвал ценное качество вратаря Манчестер Юнайтед Ламменса
Бельгийский голкипер перешел из Антверпена
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением об игре нового вратаря английского клуба. 23-летний Сенне Ламменс примкнул к команде в сентябре, игрок перешел из «Антверпена». В своем дебютном матче за «красных дьяволов» против «Сандерленда» (2:0) Ламменс не позволил забить в свои ворота.
«Сенне обладает действительно ценным качеством – он играет обеими ногами. Соперникам трудно прессинговать его, потому что они знают, что он может бить по мячу и левой, и правой. Это важно», – передает слова португальского специалиста United Stand.
В прошедшее воскресенье, 19 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) одержал победу над «Ливерпулем» (2:1). «Красные» впервые с ноября 2014 года проиграли 4 матча к ряду во всех турнирах.
На данный момент «Ливерпуль» идет на 3-ей строчке национального первенства, в активе команде 15 набранных очков. У «Юнайтед» 13 очков, они расположились на 9-ом месте.
