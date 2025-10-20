Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Экс-футболист Челси победил на ринге экс-футболиста сборной Англии
Другие новости
20 октября 2025, 02:34 |
96
0

ФОТО. Экс-футболист Челси победил на ринге экс-футболиста сборной Англии

Джоди Моррис оказался сильнее Дэвида Бентли

20 октября 2025, 02:34 |
96
0
ФОТО. Экс-футболист Челси победил на ринге экс-футболиста сборной Англии
Daily Mail. Джоди Моррис против Дэвида Бентли

Бывший полузащитник «Челси» Джоди Моррис одержал победу над Дэвидом Бентли в главном бою благотворительного вечера, прошедшего в Лондоне в отеле Grosvenor House.

Моррис, известный трудолюбием и лидерскими качествами ещё со времен своей карьеры, показал дисциплинированный и упорный бокс, перебоксировав соперника на протяжении всех раундов. 45-летний англичанин уверенно действовал под руководством экс-чемпиона мира Даррена Баркера и с первых минут навязал Бентли высокий темп.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Бентли, которому ассистировал тренер Кевин Митчелл, пытался начать агрессивно, но давление Морриса дало результат. После финального гонга именно экс-игрок «Челси» поднял руки под аплодисменты публики.

Среди гостей вечера были Питер Крауч, Пол Мерсон, Рэй Парлор, а также легенды бокса Дэвид Хэй, Рой Джонс-младший и Джордж Гроувз.

Гала, организованная экс-вратарем «Арсенала» Грэмом Стэком, собрала более £500 000 для благотворительных фондов. На андеркарде Кертис Дэвис одержал победу нокаутом в первом раунде, а Лерой Лита выиграл у Дэвида Нобла.

По теме:
ФОТО. Экс-нападающий МЮ госпитализирован после перелома трех ребер
ФОТО. Жена Виктора Цыганкова показала, как их сын играет с мячом
ФОТО. Экс-футболист Реала перенес инсульт. Он очень изменился
фото lifestyle сборная Англии по футболу Тоттенхэм Дэвид Бентли Челси
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19 октября 2025, 07:58 15
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари

Киевляне снова потеряли очки

ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечного приступа
Футбол | 19 октября 2025, 05:23 0
ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечного приступа
ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечного приступа

В сети набирает популярности история про поступок Лионеля Месси

Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Футбол | 19.10.2025, 12:19
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 00:02
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 19.10.2025, 22:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 7
Бокс
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
18.10.2025, 03:22
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем