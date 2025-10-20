ФОТО. Экс-футболист Челси победил на ринге экс-футболиста сборной Англии

Бывший полузащитник «Челси» Джоди Моррис одержал победу над Дэвидом Бентли в главном бою благотворительного вечера, прошедшего в Лондоне в отеле Grosvenor House.

Моррис, известный трудолюбием и лидерскими качествами ещё со времен своей карьеры, показал дисциплинированный и упорный бокс, перебоксировав соперника на протяжении всех раундов. 45-летний англичанин уверенно действовал под руководством экс-чемпиона мира Даррена Баркера и с первых минут навязал Бентли высокий темп.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Бентли, которому ассистировал тренер Кевин Митчелл, пытался начать агрессивно, но давление Морриса дало результат. После финального гонга именно экс-игрок «Челси» поднял руки под аплодисменты публики.

Среди гостей вечера были Питер Крауч, Пол Мерсон, Рэй Парлор, а также легенды бокса Дэвид Хэй, Рой Джонс-младший и Джордж Гроувз.

Гала, организованная экс-вратарем «Арсенала» Грэмом Стэком, собрала более £500 000 для благотворительных фондов. На андеркарде Кертис Дэвис одержал победу нокаутом в первом раунде, а Лерой Лита выиграл у Дэвида Нобла.