Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Я это осознаю. Хаби Алонсо обратился к Лунину и кое-что пообещал
Испания
20 октября 2025, 22:15
Я это осознаю. Хаби Алонсо обратился к Лунину и кое-что пообещал

Тренер рассказал, что время играть для Андрея точно скоро появится

Я это осознаю. Хаби Алонсо обратился к Лунину и кое-что пообещал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо решил поддержать украинского вратаря «королевского клуба» Андрея Лунина, который так и не сыграл ни одной минуты в этом сезоне.

«Ты заслуживаешь того, чтобы играть больше, я это осознаю, твое время скоро придет... твоя работа очень хорошая», – сказал тренер украинцу.

Ожидается, что вратарь сыграет уже в январе 2026 года, когда состоится матч 1/16 финала Кубка Испании.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В этом сезоне он еще не играл.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
