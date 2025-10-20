Я это осознаю. Хаби Алонсо обратился к Лунину и кое-что пообещал
Тренер рассказал, что время играть для Андрея точно скоро появится
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо решил поддержать украинского вратаря «королевского клуба» Андрея Лунина, который так и не сыграл ни одной минуты в этом сезоне.
«Ты заслуживаешь того, чтобы играть больше, я это осознаю, твое время скоро придет... твоя работа очень хорошая», – сказал тренер украинцу.
Ожидается, что вратарь сыграет уже в январе 2026 года, когда состоится матч 1/16 финала Кубка Испании.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В этом сезоне он еще не играл.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
