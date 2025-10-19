Канадец Оже-Альяссим в напряженном финале выиграл турнир в Брюсселе
В решающем матче Феликс обыграл Иржи Легечку из Чехии
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 13) выиграл финал турнира ATP в Брюсселе.
В финале он обыграл Иржи Легечку (ATP 17) из Чехии со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:2. Матч продолжался 2 часа 37 минут.
После равного первого сета, который канадец взял на тай-брейке, Легечка отыгрался во втором тоже на тай-брейке, однако в решающей партии Оже-Альяссим снова имел инициативу.
Канадец Феликс Оже-Альяссим завоевал 8-й титул ATP в карьере.
ATP 250. Брюссель (Бельгия)
Финал. 19 октября 2025
Феликс Оже-Альяссим (Канада) [2] – Иржи Легечка (Чехия) [3] – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:2
