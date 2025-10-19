«Я верующий, поэтому это мне помогает». Голкипер Зари – о ничьей с Динамо

Голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин прокомментировал результат матча с киевским «Динамо» в девятом туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Было слышно празднование в раздевалке «Зари». Ничья – я так понимаю, положительный результат?

– Да, для нас это хороший результат. Конечно, мы играли на победу, но с такой командой, как «Динамо», нам удалось взять очки – для нас это очень хорошо.

– У вас сегодня было достаточно работы. Какой момент, возможно, запомнился больше всего – самый сложный?

– Их было столько, что даже один не вспомню.

– Когда мяч залетел в ваши ворота и был фол со стороны игрока «Динамо», вы понимали, что гол не засчитают?

– Да, конечно. Я видел, что он выпрыгивает. Понял, что нужно как можно быстрее подняться и забрать этот мяч – и он сфолил на мне.

– В эпизоде с пропущенным голом понимали, что не спасете?

– Понимал, что могу достать. Мог вытащить этот мяч, но пробил хорошо. Буду тренироваться, чтобы доставать и такие.

– На последних минутах вы перекрестились – чтобы удержать эту ничью?

– Я всегда так делаю. Я верующий, и это мне помогает. Спасибо Богу, что сегодня была такая игра.