  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  Ротань прокомментировал амбиции Полесья в борьбе за титул чемпиона Украины
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 14:37 |
В матче девятого тура житомирский клуб сыграл вничью с донецким «Шахтером»

ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

В субботу, 18 октября, состоялся матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились житомирское «Полесье» и донецкий «Шахтер» (0:0).

После завершения поединка главный тренер «волков» Руслан Ротань поделился мнением о чемпионских амбициях своих подопечных в нынешнем сезоне. На данный момент «Полесье» набрало 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Ментальность отрабатывается и дается команде вместе с победами – чем лучше выступаешь, тем больше уверенности в своих силах. Мы хотим идти к этому и постоянно подчеркиваем, что каждая тренировка важна. Нужно выкладываться на 100%, делать все, что просит тренер. Именно тогда появляется менталитет и рост.

Мы идем к этому и работаем над этим. Я считаю, что «Полесье» – очень мастеровитая команда. Если ты становишься чемпионом, ты должен снова пытаться повторить этот результат. Мы говорили об этом с футболистами. Нужно настраиваться на каждую тренировку, на каждую игру и чемпионат в целом.

Разговор о чемпионстве? Это нужно подкреплять результатами и сейчас об этом еще рано говорить. Мы стремимся завоевать этот титул и я уверен, что мы к этому придем, но для этого нужно много бороться», – рассказал Ротань.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Руслан Ротань
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
