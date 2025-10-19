Звал в УПЛ? Легионер Карпат общается со звездой Манчестер Сити

Испанский полузащитник львовских Карпат Пабло Альварес рассказал, что тепло общается с полузащитником Манчестер Сити Родри, который выиграл Золотой мяч в прошлом году

– В свое время вы вместе с Родри играли в структуре Вильярреала. Не изменила ли твоего товарища пришедшая к нему слава, особенно после победы на ЧЕ-2024 и завоевания «Золотого мяча»? Каким человеком является Родри?

– Родри – очень скромный человек. Мы познакомились, когда оба подписали контракты с Вильярреалом, и с тех пор он оставался приземленным. То, что он достиг титулов и «Золотого мяча», поразительно, но он не изменился как личность. Всегда являлся примером настойчивости и профессионализма.

– Каковы сейчас ваши отношения? В прошлом же сезоне у Родри был непростой период из-за тяжелой травмы…

– Мы поддерживаем контакты. Во время его травмы я посылал ему сообщение с поддержкой; знаю, как тяжело ему было тот период пережить. Надеюсь, он снова возобновит свою лучшую форму, я уверен, что так и будет, – сказал футболист.