Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел обратился к Цыганкову после матча с Барселоной
Испания
20 октября 2025, 05:22 |
917
2

Мичел обратился к Цыганкову после матча с Барселоной

Тренер ждет лучшей версии от Виктора

20 октября 2025, 05:22 |
917
2 Comments
Мичел обратился к Цыганкову после матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 18 октября, состоялся матч 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Барселона» и «Жирона».

Поединок проходил на «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Команда Мичела почти создала сенсацию, но пропустила гол на 90+3-й минуте и уступила 1:2.

После завершения поединка наставник каталонцев Мичел прокомментировал игру Виктора Цыганкова в этом поединке.

«Нам нужна более сильная Жирона, а для этого мне нужны лучшие версии таких игроков, как Виктор Цыганков. Это необходимо команде, но я уверен, что мы выйдем из нынешней ситуации, если будем работать», — отметил Мичел.

В этом сезоне в активе Цыганкова три матча и одна результативная передача.

По теме:
ФОТО. Жена Виктора Цыганкова показала, как их сын играет с мячом
ФОТО. Экс-футболист Реала перенес инсульт. Он очень изменился
Непристойный жест. Коуч Барселоны пропустит суперматч с Реалом
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат WhoScored Пауло Гассанига Барселона - Жирона оценки
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19 октября 2025, 20:01 24
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты

Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19 октября 2025, 16:13 24
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций

Шапаренко, Дубинчак, Тымчик, Биловар и Торрес продолжают восстанавливаться после травм

Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари
Футбол | 20.10.2025, 04:42
Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари
Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари
Без шансов. Кременчуг проиграл решающий матч Континентального кубка
Хоккей | 19.10.2025, 22:29
Без шансов. Кременчуг проиграл решающий матч Континентального кубка
Без шансов. Кременчуг проиграл решающий матч Континентального кубка
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Футбол | 19.10.2025, 07:30
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Нічого нового боротьба за виживання буде і в цьому сезоні 
Ответить
0
Денис Брегін
Йому ніколи,там мечі джедайські в голові
Ответить
0
Популярные новости
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 3
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем