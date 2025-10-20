Мичел обратился к Цыганкову после матча с Барселоной

В субботу, 18 октября, состоялся матч 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Барселона» и «Жирона».

Поединок проходил на «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Команда Мичела почти создала сенсацию, но пропустила гол на 90+3-й минуте и уступила 1:2.

После завершения поединка наставник каталонцев Мичел прокомментировал игру Виктора Цыганкова в этом поединке.

«Нам нужна более сильная Жирона, а для этого мне нужны лучшие версии таких игроков, как Виктор Цыганков. Это необходимо команде, но я уверен, что мы выйдем из нынешней ситуации, если будем работать», — отметил Мичел.

В этом сезоне в активе Цыганкова три матча и одна результативная передача.