  4. Шовковского спросили, наказал ли он как-нибудь Ярмоленко. Что было дальше?
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 22:58 |
Шовковского спросили, наказал ли он как-нибудь Ярмоленко. Что было дальше?

Ответа на вопрос так и не последовало

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главному тренеру «Динамо» Александру Шовковскому задали вопрос после матча с «Зарей» (1:1), понес ли вингер клубу Андрей Ярмоленко какое-либо наказание за то, что оставил расположение команды после матча Лиги конференций против «Кристал Пэлас».

– Скажите, пожалуйста, по Ярмоленко, будет ли какое-то наказание за его действия?

– За какие действия?

– Когда он покинул...

– Давайте, пожалуйста, коллеги, вопросы касательно сегодняшнего матча. Это не очень корректный вопрос, – заявил PR-директор «Динамо» Владислав Адамович, который сидел рядом с Александром Шовковским на пресс-конференции.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Капитан Динамо: Я не тренер. Они решают, кому играть, а кому нет»
Известно наказание помощника Турана за непристойный жест Ротаню
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
Spaceman
Шкода Динамо, падіння буде довгим, а повернення - болісним..
