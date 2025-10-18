Шовковского спросили, наказал ли он как-нибудь Ярмоленко. Что было дальше?

Главному тренеру «Динамо» Александру Шовковскому задали вопрос после матча с «Зарей» (1:1), понес ли вингер клубу Андрей Ярмоленко какое-либо наказание за то, что оставил расположение команды после матча Лиги конференций против «Кристал Пэлас».

– Скажите, пожалуйста, по Ярмоленко, будет ли какое-то наказание за его действия?

– За какие действия?

– Когда он покинул...

– Давайте, пожалуйста, коллеги, вопросы касательно сегодняшнего матча. Это не очень корректный вопрос, – заявил PR-директор «Динамо» Владислав Адамович, который сидел рядом с Александром Шовковским на пресс-конференции.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».