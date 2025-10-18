БУДКОВСКИЙ после матча с Динамо: «С женой сегодня целоваться не буду»

Форвард Филипп Будковский красивым ударом головой сравнял счет в матче УПЛ против Динамо и помог команде сыграть вничью с чемпионом Украины.

«В первом тайме обе команды имели моменты, но никто не забил, а во втором тайме мы пропустили, но собрались после этого. Смогли отыграться. Мы понимали, что у соперника четыре ничьи подряд и им нужна эта победа. Набрали очко – неплохой результат. Разбили губу? Больно, но ничего. Заживет, но сегодня с женой целоваться уже не буду».

«Понимали, с кем мы играли, что с нами чемпион играет. Понимали, что у киевлян дисбаланс психологический», – сказал Будковский.