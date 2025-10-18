Шовковский повторил ужасный антирекорд Динамо
Киевляне не могут выиграть пятый матч подряд в УПЛ
Сегодня, 18 октября, киевское «Динамо» в очередной раз упустило победу в матче УПЛ. «Заря» смогла вырвать ничью против чемпиона – 1:1.
Киевский клуб не знает вкуса побед уже пять матчей подряд в украинском чемпионате. Таким образом Александр Шовковский повторил неутешительный антирекорд Александра Хацкевича – тогда белорус в качестве тренера киевлян в сезоне 2017/18 тоже имел серию без побед, которая состояла из пяти поединков.
Киевляне сыграли вничью с «Металлистом 1925», «Карпатами», «Александрией», «Оболонью» и теперь с «Зарей».
Ранее Скрипник раскрыл секрет удачного матча «Зари» против «Динамо».
