Шовковский повторил ужасный антирекорд Динамо

Сегодня, 18 октября, киевское «Динамо» в очередной раз упустило победу в матче УПЛ. «Заря» смогла вырвать ничью против чемпиона – 1:1.

Киевский клуб не знает вкуса побед уже пять матчей подряд в украинском чемпионате. Таким образом Александр Шовковский повторил неутешительный антирекорд Александра Хацкевича – тогда белорус в качестве тренера киевлян в сезоне 2017/18 тоже имел серию без побед, которая состояла из пяти поединков.

Киевляне сыграли вничью с «Металлистом 1925», «Карпатами», «Александрией», «Оболонью» и теперь с «Зарей».

Ранее Скрипник раскрыл секрет удачного матча «Зари» против «Динамо».