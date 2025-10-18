Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Шовковский повторил ужасный антирекорд Динамо

Киевляне не могут выиграть пятый матч подряд в УПЛ

ФК Динамо. Александр Шовковский

Сегодня, 18 октября, киевское «Динамо» в очередной раз упустило победу в матче УПЛ. «Заря» смогла вырвать ничью против чемпиона – 1:1.

Киевский клуб не знает вкуса побед уже пять матчей подряд в украинском чемпионате. Таким образом Александр Шовковский повторил неутешительный антирекорд Александра Хацкевича – тогда белорус в качестве тренера киевлян в сезоне 2017/18 тоже имел серию без побед, которая состояла из пяти поединков.

Киевляне сыграли вничью с «Металлистом 1925», «Карпатами», «Александрией», «Оболонью» и теперь с «Зарей».

Ранее Скрипник раскрыл секрет удачного матча «Зари» против «Динамо».

По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Вопросы к организации в обороне»
Хавбек Динамо: «Что тут думать и говорить? Сами все видите»
Иван ФЕДЫК: «Для меня на первом месте всегда стоит командная игра»
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Треба менше дибільних замін в кінці проводити
Ответить
+1
FootFoodBol
Несколько раз говорил, продать лучшего голеадора в начале сезона .. Ума палата, или выгода?)
Ответить
+1
gvs58
Наразі не все так погано... Я думаю, що моя улюблена команда має шанс стати чемпіоном України... з нічиїх! П'ять підряд? То що там ще залишилося? Дрібниця. В минулому сезоні було 10! В цьому буде 26... і що? Але якщо серйозно,  то... від ДК залишилося лише ім'я.
Ответить
0
Burevestnik
разом з цим і встановили рекорд по безпрограшним матчам в УПЛ.
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
ну хацкевич белоруснявый диверсант понятно. шовковскому что мешает?
Ответить
0
