Заря арендует из Динамо. Ранее арендовала из Шахтера. Никакого подвоха…

…В начале октября 2016 года состоялся календарный поединок УПЛ, в котором встретились две на тот момент первые команды в турнирной таблице – «Шахтер» и «Заря». Ожидаемую победу одержала команда, ведомая Паулу Фонсекой. «Шахтер», то есть – 1:0. А команда Юрия Вернидуба и до матча, и во время матча, и после оного имела серьезные претензии к «горнякам». И вот почему.

Дело в том, что в тогдашней «Заре» играло сразу несколько игроков, арендованных у «Шахтера». А именно: Караваев, Гречишкин, Соболь, Петряк и Кулач. И всем им донецкий клуб запретил играть против своей, типа родной команды. Посему Вернидубу пришлось ставить на матч полурезерв. Поэтому и было сказано выше, что «горняки» одержали закономерную победу.

Сразу после финального свистка Юрий Вернидуб в сердцах высказал в лицо Паулу Фонсеки все, что думал. Ну, что-то вроде: «зачем вы запретили играть своим игрокам против вас, если потом плачете, что у «Шахтера» почти все проходные игры в чемпионате». На что Паулу Фонсека ответил типа «скажите спасибо, что наши игроки вообще играют за вас и дают возможность вашей команде быть наверху таблицы».

Та интересная история имела тогда достаточно широкий резонанс. И разделила наше футбольное общество примерно на два противоположные лагеря: апологетов позиции «Шахтера» и приверженцев позиции «Зари».

Сразу поспешу уведомить, что с чисто юридической стороны «Шахтер» был прав. В этом к нему тогда придраться нельзя было. Да, УЕФА разрешал арендованным игрокам играть против своей «метрополии», но все дело в том, что, согласно арендному договору, «Заря» могла выставить на календарный матч против «Шахтера» принадлежащих «Шахтеру» игроков, но для этого луганчане должны были выплатить «горнякам» определенную сумму. Не маленькую отнюдь, но тем не менее.

«Заря» платить деньги за своих, но по факту чужих футболистов, отказалась. И проиграла ожидаемо. И раздула скандал. И следствием того резонансного скандала стало, скажем так, «переформатирование» луганского клуба.

С тех пор он отнюдь не медленно, а быстро, начал дрейфовать по направлению к «одноклассникам» – «Динамо», «Днепру» и компании.

В завершении темы отношений «Шахтера и «Зари» скажу, что в то время, точнее, еще раньше, «Заря» была своеобразным «инкубатором» для обкатки футболистов «Шахтера». Кроме вышеупомянутых игроков, принадлежащих «горнякам», в свое время за луганскую команду играли и другие небезызвестные футболисты «Шахтера». Батищев, Безбородько, Будковский, Виценец, Голоперов, Емельянов, Ермак, Жичиков, Загорулько, Илюк, Картушов, Касьян, Квашук, Ковалев, Майкон, Малиновский, Малышев, Микицей, Молдован, Олейник, Полянский, Пысько, Ренан, Танковский, Тотовицкий, Фомин, Фурсов, Чайковский, Шевченко (Никита), Шевчук (Сергей). Наверняка кого-то забыл. В этом списке мог оказаться и Зинченко (тот самый, Александр), но он заупрямился и выбрал другой путь развития карьеры…

И вот после 2016-го «Заря», как было сказано выше, переориентировалась. С тех пор луганский клуб делал и продолжает делать ставку на арендованных из «Динамо».

В этой связи список тоже будет внушительным. Яцык, Слесарь, Волошин (Викентий), Супряга (той самый, Влад), Горбач, Гусев (Алексей), Бенедюк, Боль, Бурда, Василец, Вантух, Антюх, Русин, Михайленко (Николай), Бражко, Михайличенко, Тымчик, Булеца, Кравченко, Леднев… Опять-таки, разве всех и упомнишь?

В нынешнем сезоне за «Зарю» выступают лишь двое арендованных динамовцев – форвард/полузащитник Роман Саленко и хавбек Андрей Маткевич. У обоих действует запрет на участие в матчах против «метрополии».

ФК Заря. Андрей Маткевич (№ 20)

В этой связи можно отметить, что ранее «бело-синие» не были столь принципиальны в вопросе участия принадлежащих им футболистов, находящихся в арендах, в играх против родного клуба. И, кстати, «Динамо» часто страдало из-за этого.

Вспомните, хотя бы, как Супряга забил три гола «Динамо», выступая за «Днепр-1». Да и в том памятном сезоне, когда «Зарей» правил ван Леувен, арендованные у «бело-синих» игроки во главе с Бражко имели право играть в очных поединках, и тот самый Бражко тогда забил победный гол своей родной команде, а вскорости вернулся в родную команду, получив капитанскую повязку…

В вышеизложенном нет никакого подвоха. Лишь констатация. Так уж получается (во всяком случае, получалось), что очень многие молодые да перспективные были сосредоточены в двух главных центрах влияния – «Шахтере» и «Динамо». А поскольку эти два центра влияния по объективным причинам не могли впихнуть всех молодых да перспективных в свою основу, поэтому и приходилось распихивать по арендам. Распихивать с весьма благородной целью – получения такой необходимой игровой практики.

Если принимать во внимание лишь данный контекст, то, окромя обкатки своих игроков в «Заре», донецкая команда не весьма преуспела: практически никто из арендованных в «Заре» игроков не смог пробиться в основу «Шахтера». Зато тот же Малиновский в статусе игрока «Зари», да и Караваев в том же статусе, сумели пробиться сами знаете куда. Не говоря уже о Зинченко, до сих пор больной теме для Сергея Палкина.

В ситуации с «Динамо» картина более четкая, более показательная. Аренда в «Заре», расквартированной сейчас там же, где и «Динамо», для многих игроков «бело-синих» является не столько ссылкой, сколько возможностью проявить себя, перезапустить карьеру.

Так ее ранее перезапускали Русин, Леднев, Тымчик (до сих пор перезапускает), а сейчас Бражко и Яцык.

И чем черт не шутит, может, уже в следующем сезоне «Динамо» вернет Саленко, которому сейчас не находится место в основе киевского коллектива, а после того, как он сумеет себя хорошо зарекомендовать в «Заре», найдется. Пример ведь Бражко не только показательный, но и заразительный.

Лишь бы «в шкоду не лезли». В том смысле, лишь бы «одноклассники» и в официальных играх между собой играли по правилам...