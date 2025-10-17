Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: слухи о переходе нидерландского форварда в Динамо неправдивы
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 21:23 | Обновлено 17 октября 2025, 21:29
Источник: слухи о переходе нидерландского форварда в Динамо неправдивы

Робин ван Дейвен выступает за молодежную команду ПСВ

Источник: слухи о переходе нидерландского форварда в Динамо неправдивы
ПСВ. Робин ван Дейвен

Информация о возможном переходе нидерландского нападающего Робина ван Дейвена в киевское Динамо зимой не соответствует действительности.

Этот игрок действительно находился в шорт-листе клуба на позицию нападающего летом, однако не был приоритетной целью. После трансфера Константина Бленуце Динамо больше не рассматривает вариант с подписанием еще одного форварда.

В настоящее время селекционная работа киевлян сосредоточена на поиске правого и центрального защитников, а также полузащитника, который заменит Николая Шапаренко. Ожидается, что Шапаренко покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Динамо и болгарский Левски заинтересованы в услугах 19-летнего нападающего ПСВ Робина ван Дейвена. Украинский клуб якобы планировал сделать предложение зимой, чтобы опередить конкурентов. Форвард, выступающий за молодежный состав ПСВ, забил 7 голов в 9 матчах текущего сезона.

Динамо Киев трансферы Левски София чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Telegram
