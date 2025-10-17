Тренер Жироны: «В какой-то момент я больше не буду тут работать»

Наставник Жироны Мичел подтвердил, что во время паузы на матчи сборных переговорил со спортивным директором клуба Кике Карселем и получил гарантии продолжения работы.

«Я не думаю о своей судьбе. Есть люди, которые меня любят, есть те, кому я не нравлюсь. Я сосредоточен на результате и том, чтобы построить команду. Мы постоянно в контакте со спортивным директором, у нас честное общение».

«Конечно, результат всегда на первом месте, и в какой-то момент я больше не буду работать с Жироной», – сказал Мичел.

Жирона лишь в минувшем туре одержала первую в сезоне победу. Команда находится в зоне вылетаю.