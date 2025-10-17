Тренер Жироны: «В какой-то момент я больше не буду тут работать»
Пока Мичел сохраняет должность
Наставник Жироны Мичел подтвердил, что во время паузы на матчи сборных переговорил со спортивным директором клуба Кике Карселем и получил гарантии продолжения работы.
«Я не думаю о своей судьбе. Есть люди, которые меня любят, есть те, кому я не нравлюсь. Я сосредоточен на результате и том, чтобы построить команду. Мы постоянно в контакте со спортивным директором, у нас честное общение».
«Конечно, результат всегда на первом месте, и в какой-то момент я больше не буду работать с Жироной», – сказал Мичел.
Жирона лишь в минувшем туре одержала первую в сезоне победу. Команда находится в зоне вылетаю.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Меньше Кабо-Верде только Исландия