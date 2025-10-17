Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 октября 2025, 21:21 | Обновлено 17 октября 2025, 21:41
Тренер Жироны: «В какой-то момент я больше не буду тут работать»

Пока Мичел сохраняет должность

Тренер Жироны: «В какой-то момент я больше не буду тут работать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник Жироны Мичел подтвердил, что во время паузы на матчи сборных переговорил со спортивным директором клуба Кике Карселем и получил гарантии продолжения работы.

«Я не думаю о своей судьбе. Есть люди, которые меня любят, есть те, кому я не нравлюсь. Я сосредоточен на результате и том, чтобы построить команду. Мы постоянно в контакте со спортивным директором, у нас честное общение».

«Конечно, результат всегда на первом месте, и в какой-то момент я больше не буду работать с Жироной», – сказал Мичел.

Жирона лишь в минувшем туре одержала первую в сезоне победу. Команда находится в зоне вылетаю.

Жирона Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Иван Зинченко Источник: Marca
Victor673256ua
Мічел створив казку для Жирони. Але коли результату нема, то старі досягнення дуже швидко забуваються
