Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 13:48 | Обновлено 17 октября 2025, 14:31
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Полтава – Оболонь

Матч 9-го тура УПЛ состоится 17 октября в 15:30 по Киеву

Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Полтава – Оболонь
ФК Полтава

17 октября в 15:30 по киевскому времени. состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Оболонью».

Команды сыграют на стадионе «Зирка» в городе Кропивницком.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После восьми сыгранных матчей «Полтава» набрала четыре очка и расположилась на 15-м месте, «Оболонь» с десятью очками – 10-я.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полтава - Оболонь где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
