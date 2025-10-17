18 октября в финале турнира Six Kings Slam вполне ожидаемо сыграют Карлос Алькарас (АТР 1) и Янник Синнер (АТР 2).

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Для Алькараса этот сезон складывается отлично, хотя на старте казалось, что испанцу не хватает стабильности. «Карлитос» обрел уверенность на грунте, выиграв 22 матча из 23 на этом покрытии и выиграв три турнира, в том числе и Ролан Гаррос.

В общей сложности испанец выиграл в этом сезоне восемь турниров, а также сумел вернуться на вершину мирового рейтинга. Этот турнир больше можно рассматривать, ка приятный денежный бонус, ведь только за участие теннисисты получают 1,5 млн долларов. В полуфинале Алькарас ожидаемо разобрался с четвертой ракеткой мира, американцем Тейлором Фрицем – 6:4, 6:2.

Янник Синнер

Итальянец начинал сезон в статусе первой ракетки мира, выиграл стартовый мейджор в Австралии, но потом это скандала с допингом и дисквалификация стали неприятным сюрпризом. К чести Синнера следует сказать, что он достойно выдержал удар, простой не сильно повлиял на его уровень тенниса.

Самым обидным моментом года наверно для игрока является проигранный финал Ролан Гаррос, где Янник не реализовал тройной матчбол. Пока итальянец действующий и единственный обладатель титула Six Kings Slam.

Спортсмен начал этот турнир с четвертьфинала, где легко разобрался с греком со Стефаносом Циципасом – 6:2, 6:3. В полуфинале Синнер обыграл Новака Джоковича в двух партиях – 6:4, 6:2.

Личные встречи

В очных противостояниях Алькарас ведет 11:5, но здесь учитывались только официальные матчи, иными словами, выигранный Синнером финал Six Kings Slam прошлого года в эту статистику не попал.

Прогноз

Между собой сыграют самые сильные игроки мира на данный момент, что подтверждает и рейтинг.

Когда встречаются теннисисты такого уровня, всегда можно ожидать непредсказуемого исхода. На кону приз в 6 млн. долларов, так что мотивация у спортсменов хорошая.

Я думаю, Алькарас имеет психологическое преимущество, учитывая историю очных противостояний, рискну поставить на чистую победу испанца.