Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Six Kings Slam
Другие новости
17 октября 2025, 11:48 |
211
0

Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Six Kings Slam

Решающий поединок состоится 18 октября и начнется в 21:00 по Киеву

17 октября 2025, 11:48 |
211
0
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Six Kings Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

18 октября в финале турнира Six Kings Slam вполне ожидаемо сыграют Карлос Алькарас (АТР 1) и Янник Синнер (АТР 2).

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Для Алькараса этот сезон складывается отлично, хотя на старте казалось, что испанцу не хватает стабильности. «Карлитос» обрел уверенность на грунте, выиграв 22 матча из 23 на этом покрытии и выиграв три турнира, в том числе и Ролан Гаррос.

В общей сложности испанец выиграл в этом сезоне восемь турниров, а также сумел вернуться на вершину мирового рейтинга. Этот турнир больше можно рассматривать, ка приятный денежный бонус, ведь только за участие теннисисты получают 1,5 млн долларов. В полуфинале Алькарас ожидаемо разобрался с четвертой ракеткой мира, американцем Тейлором Фрицем – 6:4, 6:2.

Янник Синнер

Итальянец начинал сезон в статусе первой ракетки мира, выиграл стартовый мейджор в Австралии, но потом это скандала с допингом и дисквалификация стали неприятным сюрпризом. К чести Синнера следует сказать, что он достойно выдержал удар, простой не сильно повлиял на его уровень тенниса.

Самым обидным моментом года наверно для игрока является проигранный финал Ролан Гаррос, где Янник не реализовал тройной матчбол. Пока итальянец действующий и единственный обладатель титула Six Kings Slam.

Спортсмен начал этот турнир с четвертьфинала, где легко разобрался с греком со Стефаносом Циципасом – 6:2, 6:3. В полуфинале Синнер обыграл Новака Джоковича в двух партиях – 6:4, 6:2.

Личные встречи

В очных противостояниях Алькарас ведет 11:5, но здесь учитывались только официальные матчи, иными словами, выигранный Синнером финал Six Kings Slam прошлого года в эту статистику не попал.

Прогноз

Между собой сыграют самые сильные игроки мира на данный момент, что подтверждает и рейтинг.

Когда встречаются теннисисты такого уровня, всегда можно ожидать непредсказуемого исхода. На кону приз в 6 млн. долларов, так что мотивация у спортсменов хорошая.

Я думаю, Алькарас имеет психологическое преимущество, учитывая историю очных противостояний, рискну поставить на чистую победу испанца.

Прогноз Sport.ua
Карлос Алькарас
18.10.2025 -
21:00
Янник Синнер
Победа Алькараса 1.97 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam
Six Kings Slam Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников
Футбол | 17 октября 2025, 07:40 2
Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников
Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников

Недвижимость футболиста под Киевом продали по поддельным документам

Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Футбол | 16 октября 2025, 15:18 49
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли

В клубе заинтересовались активностью защитника в соцсетях

СТАХОВСКИЙ о допуске россиян: Сделай мы цену высокой, кто-то задумался бы
Теннис | 17.10.2025, 09:55
СТАХОВСКИЙ о допуске россиян: Сделай мы цену высокой, кто-то задумался бы
СТАХОВСКИЙ о допуске россиян: Сделай мы цену высокой, кто-то задумался бы
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16.10.2025, 21:06
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
15.10.2025, 18:20 11
Футбол
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем