Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ермачков рассказал, почему покинул Вердер и перешел в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 11:53 |
338
0

Ермачков рассказал, почему покинул Вердер и перешел в ЛНЗ

Центральный защитник столкнулся с проблемами в Германии

17 октября 2025, 11:53 |
338
0
Ермачков рассказал, почему покинул Вердер и перешел в ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Иван Ермачков

Новичок ЛНЗ, центральный защитник Иван Ермачков, рассказал о переходе в черкасский клуб.

– Иван, приветствуем в команде. Коротко твои впечатления о городе. Успел где-то побывать, прогуляться, или сразу с корабля на бал?

– Я уже был вчера в городе, приехал, ехал из Германии очень долго. Прежде всего, сильно устал. Вчера только вышел поесть, немного посмотрел город. Очень симпатичный город. Вижу, база тоже очень хорошая, команда с амбициями, так что все на высоком уровне.

– Ты присоединился к нам посреди сезона. Как вообще появился вариант с переходом к нам?

– У меня был еще один год контракта с Бременом. Но из-за того, что у меня возникли проблемы с тренером, я расторг контракт и начал искать новые варианты. Эта ситуация случилась уже под конец трансферного окна, поэтому я расторг контракт и долго искал команду как свободный агент.

– Слышал ли ты до перехода о таком проекте, как ЛНЗ, и были ли сомнения по поводу перехода?

– Нет, нет, нет. Как только узнал, что есть предложение от ЛНЗ, сразу согласился. Конечно, знал об этом клубе. Сейчас он очень хорошо себя показывает в Украинской Премьер-лиге, поэтому совсем не сомневался. Очень рад быть здесь.

– Знаешь ли ты кого-то из ребят нашей команды? Как думаешь, как пройдёт твоя адаптация?

– Считаю, что адаптация пройдет очень хорошо. Почему она должна пройти плохо? Надеюсь, все будет отлично. Знаю Женю Пастуха и нескольких ребят из U-19: Маркияна Бакуса и Арсения Даникова.

По теме:
Клуб, в котором играют экс-футболисты Динамо, снимется с чемпионата Украины
Гетце не заинтересован в продолжении карьеры в МЛС
Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Иван Ермачков ЛНЗ Черкассы Вердер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Иван Чирко Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Футбол | 17 октября 2025, 07:18 1
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной

Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче

Иван ГЕЦКО: «Две победы сборной Украины – это заслуга одного футболиста»
Футбол | 17 октября 2025, 12:39 0
Иван ГЕЦКО: «Две победы сборной Украины – это заслуга одного футболиста»
Иван ГЕЦКО: «Две победы сборной Украины – это заслуга одного футболиста»

Бывший игрок «сине-желтых» оценил игру полузащитника Руслана Малиновского

Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Футбол | 17.10.2025, 08:46
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Футбол | 17.10.2025, 11:34
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16.10.2025, 21:06
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 196
Футбол
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
15.10.2025, 16:51 10
Теннис
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем