Ермачков рассказал, почему покинул Вердер и перешел в ЛНЗ

Новичок ЛНЗ, центральный защитник Иван Ермачков, рассказал о переходе в черкасский клуб.

– Иван, приветствуем в команде. Коротко твои впечатления о городе. Успел где-то побывать, прогуляться, или сразу с корабля на бал?

– Я уже был вчера в городе, приехал, ехал из Германии очень долго. Прежде всего, сильно устал. Вчера только вышел поесть, немного посмотрел город. Очень симпатичный город. Вижу, база тоже очень хорошая, команда с амбициями, так что все на высоком уровне.

– Ты присоединился к нам посреди сезона. Как вообще появился вариант с переходом к нам?

– У меня был еще один год контракта с Бременом. Но из-за того, что у меня возникли проблемы с тренером, я расторг контракт и начал искать новые варианты. Эта ситуация случилась уже под конец трансферного окна, поэтому я расторг контракт и долго искал команду как свободный агент.

– Слышал ли ты до перехода о таком проекте, как ЛНЗ, и были ли сомнения по поводу перехода?

– Нет, нет, нет. Как только узнал, что есть предложение от ЛНЗ, сразу согласился. Конечно, знал об этом клубе. Сейчас он очень хорошо себя показывает в Украинской Премьер-лиге, поэтому совсем не сомневался. Очень рад быть здесь.

– Знаешь ли ты кого-то из ребят нашей команды? Как думаешь, как пройдёт твоя адаптация?

– Считаю, что адаптация пройдет очень хорошо. Почему она должна пройти плохо? Надеюсь, все будет отлично. Знаю Женю Пастуха и нескольких ребят из U-19: Маркияна Бакуса и Арсения Даникова.