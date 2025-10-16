Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с бывшим футболистом Вердера
Германия
16 октября 2025, 21:31 | Обновлено 16 октября 2025, 21:34
322
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с бывшим футболистом Вердера

Защитник Иван Ермачков договорился о сотрудничестве с черкасским клубом

16 октября 2025, 21:31 | Обновлено 16 октября 2025, 21:34
322
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с бывшим футболистом Вердера
ФК ЛНЗ Черкасы. Иван Ермачков

Защитник сборной Украины U-20 и бывший игрок немецкого «Вердера» Иван Ермачков определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О переходе 20-летнего футболиста объявил черкасский ЛНЗ. Стороны решили не сообщать финансовые детали сделки, однако известно, что украинец перебрался в Премьер-лигу на правах свободного агента.

Ермачков начинал карьеру в «Колосе» из Ковалевки, однако в 2022 году перебрался в немецкий «Вупперталь». В июле прошлого года подписал контракт с бременским «Вердером», но не сумел завоевать место в стартовом составе и подписал арендное соглашение с «Викторией» Берлин.

Защитник провел восемь матчей за берлинский клуб, в которых забил два гола. Сыграл шесть поединков за сборную Украины U-19 (один гол), попадал в заявку «сине-желтых» команд U-20 и U-21.

В сентябре Ермачков договорился с «Вердером» о прекращении сотрудничества и получил статус свободного агента.

По теме:
Когда сыграют Динамо и Шахтер? Известно расписание 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и ЛНЗ сыграют 9 ноября. Стали известны даты матчей 12-го тура УПЛ
Ямаль разочарован и может покинуть Барселону. Рекордный трансфер
ЛНЗ Черкассы Вердер Иван Ермачков трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16 октября 2025, 06:02 0
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»

Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины обязана это сделать»
Футбол | 16 октября 2025, 21:23 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины обязана это сделать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины обязана это сделать»

Известный тренер считает, что команда должна занять второе место в группе

САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Футбол | 16.10.2025, 04:02
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16.10.2025, 06:05
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 16.10.2025, 17:18
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 5
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 5
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 2
Бокс
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 214
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем