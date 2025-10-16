ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с бывшим футболистом Вердера

Защитник сборной Украины U-20 и бывший игрок немецкого «Вердера» Иван Ермачков определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О переходе 20-летнего футболиста объявил черкасский ЛНЗ. Стороны решили не сообщать финансовые детали сделки, однако известно, что украинец перебрался в Премьер-лигу на правах свободного агента.

Ермачков начинал карьеру в «Колосе» из Ковалевки, однако в 2022 году перебрался в немецкий «Вупперталь». В июле прошлого года подписал контракт с бременским «Вердером», но не сумел завоевать место в стартовом составе и подписал арендное соглашение с «Викторией» Берлин.

Защитник провел восемь матчей за берлинский клуб, в которых забил два гола. Сыграл шесть поединков за сборную Украины U-19 (один гол), попадал в заявку «сине-желтых» команд U-20 и U-21.

В сентябре Ермачков договорился с «Вердером» о прекращении сотрудничества и получил статус свободного агента.