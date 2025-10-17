18 октября в матче за третье место выставочного турнира Six Kings Slam встретятся Тейлор Фритц (АТР 4) и Новак Джокович (АТР 2).

Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тейлор Фритц

Американский теннисист хоть и находится высоко в рейтинге, но составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру пока что не в силах. Даже попадание на этот турнир позволили Фритцу прилично заработать. Спортсмен не приехал для участия, в четвертьфинале он одолел сильного и опытного Александра Зверева – 6:3, 6:4.

В полуфинале спортсмен попал на уже упомянутого Алькараса, здесь не удалось оказать серьезное сопротивление – 4:6, 2:6. Фритц именно тот крепкий середняк, который сумел подтянуться к топ-игрокам, но их уровня еще не достиг. Для американца, Джокович один из самых неудобных соперников в карьере.

Новак Джокович

Ноле играет выборочно уже пару сезонов, выдерживать весь тур не позволяет форма и возраст. Серб сыграл на всех мейджорах года, везде останавливался в полуфинале. Если говорить о Six Kings Slam, как и в прошлом году, спортсмен сыграет в матче за третье место, тогда он одолел Надаля.

Здесь Джокович начал борьбу сразу с полуфинала, где уступил Яннику Синнеру в двух сетах – 4:6, 2:6. Мечты выиграть 25 шлем не покидают голову Новака, но когда есть Алькарас и упомянутый итальянец, это невероятно сложно, хотя Олимпиаду серб все-таки в прошлом году выиграл. Пенсия неумолимо приближается, пока серб способен сражаться на высоком уровне.

Личные встречи

Статистика очных противостояний катастрофическая для американца, ведь Джокович ведет со счетом 11:0.

Прогноз

Несмотря на то, что Фритц ни разу не обыгрывал серба, букмекеры не выделяют фаворита той пары. Я думаю, что шансов на успех у Джоковича, больше из-за психологического преимущество.

Американец имеет шансы размочить счет очных противостояний, хоть матч и не официальный. Тот факт, что это встреча за третье место, только подтверждают, что турнир выставочный, ведь такое в теннисе можно увидеть разве что на Олимпиаде.

Остановлюсь на варианте с чистой победой «Ноле» за 1,87, хотя в идеале, лучше здесь ставить в лайве.