Фортуна Йерринг – Ворскла – 1:0. Квалификация Кубка Европы. Видео гола
Смотрите видеообзор матча квалификации женского Кубка Европы
Женская команда Ворскла не сумела выйти в 1/8 финала женского Кубка Европы 2025/26.
Полтавская команда завершила выступления в турнире на стадии 2-го раунда квалификации.
В квалификации КЕ Ворскла проиграла Фортуне Йерринг из Дании по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Обе игры прошли в Дании.
Кубок Европы по футболу среди женщин
Квалификация Q2. Ответный матч
Фортуна Йерринг (Дания) – Ворскла Полтава (Украина) – 1:0
Гол: Джой Омева, 14
Первый матч – 1:1
