Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фортуна Йерринг – Ворскла – 1:0. Квалификация Кубка Европы. Видео гола
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 06:31 | Обновлено 17 октября 2025, 07:45
Фортуна Йерринг – Ворскла – 1:0. Квалификация Кубка Европы. Видео гола

Смотрите видеообзор матча квалификации женского Кубка Европы

ФК Ворскла

Женская команда Ворскла не сумела выйти в 1/8 финала женского Кубка Европы 2025/26.

Полтавская команда завершила выступления в турнире на стадии 2-го раунда квалификации.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В квалификации КЕ Ворскла проиграла Фортуне Йерринг из Дании по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Обе игры прошли в Дании.

Кубок Европы по футболу среди женщин

Квалификация Q2. Ответный матч

Фортуна Йерринг (Дания) – Ворскла Полтава (Украина) – 1:0

Гол: Джой Омева, 14

Первый матч – 1:1

Видеозапись матча

Ворскла Полтава видео голов и обзор Кубок Европы по футболу среди женщин Фортуна Йерринг
