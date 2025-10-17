Фортуна Йерринг – Ворскла – 1:0. Квалификация Кубка Европы. Видео гола

Женская команда Ворскла не сумела выйти в 1/8 финала женского Кубка Европы 2025/26.

Полтавская команда завершила выступления в турнире на стадии 2-го раунда квалификации.

В квалификации КЕ Ворскла проиграла Фортуне Йерринг из Дании по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Обе игры прошли в Дании.

Кубок Европы по футболу среди женщин

Квалификация Q2. Ответный матч

Фортуна Йерринг (Дания) – Ворскла Полтава (Украина) – 1:0

Гол: Джой Омева, 14

Первый матч – 1:1

Видеозапись матча