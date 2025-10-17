СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября

В пятница, 17 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Полтава – Оболонь

3.95 – 3.25 – 2.13

21:00 Аль-Ахли – Аль-Шабаб

1.49 – 4.30 – 5.67

21:30 Унион Берлин – Боруссия М

2.27 – 3.66 – 3.33

21:45 ПСЖ – Страсбург

1.37 – 5.66 – 9.25

22:00 Овьедо – Эспаньол

3.08 – 3.23 – 2.62

