Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
17 октября 2025, 04:38 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
В пятница, 17 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Полтава – Оболонь

Ggbet 3.95 – 3.25 – 2.13

21:00 Аль-Ахли – Аль-Шабаб

Ggbet 1.49 – 4.30 – 5.67

21:30 Унион Берлин – Боруссия М

Ggbet 2.27 – 3.66 – 3.33

21:45 ПСЖ – Страсбург

Ggbet 1.37 – 5.66 – 9.25

22:00 Овьедо – Эспаньол

Ggbet 3.08 – 3.23 – 2.62

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

