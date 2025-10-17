Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер готовится к Полесью. Сборники уже работают с командой
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 06:39 | Обновлено 17 октября 2025, 07:24
Команда Арды Турана проводит подготовку к очередной игре УПЛ

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовке к очередному матчу в Украинской Премьер-лиге.

16 октября к донецкой команде присоединились игроки, вернувшиеся из национальных сборных.

Следующим соперником «горняков» станет житомирское «Полесье». Поединок состоится в субботу, 18 октября, в 18.00.

16 октября «Шахтер» провел тренировку на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове.

ФОТО. Футболисты Шахтера вернулись к тренировкам и готовятся к игре УПЛ

тренировка фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Полесье - Шахтер Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
