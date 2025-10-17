Украина. Премьер лига17 октября 2025, 06:39 | Обновлено 17 октября 2025, 07:24
ФОТО. Шахтер готовится к Полесью. Сборники уже работают с командой
Команда Арды Турана проводит подготовку к очередной игре УПЛ
17 октября 2025, 06:39 | Обновлено 17 октября 2025, 07:24
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовке к очередному матчу в Украинской Премьер-лиге.
16 октября к донецкой команде присоединились игроки, вернувшиеся из национальных сборных.
Следующим соперником «горняков» станет житомирское «Полесье». Поединок состоится в субботу, 18 октября, в 18.00.
16 октября «Шахтер» провел тренировку на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове.
ФОТО. Футболисты Шахтера вернулись к тренировкам и готовятся к игре УПЛ
