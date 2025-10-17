Серьезные изменения. Реал планирует избавиться от трех футболистов
При этом «сливочные» нацелены на подписания Дайо Упамекано и Ибраима Конате
Мадридский «Реал» планирует масштабную перестройку в обороне. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд не намерен продлевать контракты с Антонио Рюдигером и Давидом Алабой. Летом они покинут клуб в качестве свободных агентов. Также «сливочные» могут избавиться от Рауля Асенсио, который не входит в планы Алонсо.
На их место «Реал» может подписать двух игроков, которые летом станут свободными агентами: Дайо Упамекано из «Баварии» и Ибраима Конате из «Ливерпуля».
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ нацелился на Лунина.
