  4. Серьезные изменения. Реал планирует избавиться от трех футболистов
Испания
17 октября 2025, 03:20 |
106
0

При этом «сливочные» нацелены на подписания Дайо Упамекано и Ибраима Конате

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

Мадридский «Реал» планирует масштабную перестройку в обороне. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд не намерен продлевать контракты с Антонио Рюдигером и Давидом Алабой. Летом они покинут клуб в качестве свободных агентов. Также «сливочные» могут избавиться от Рауля Асенсио, который не входит в планы Алонсо.

На их место «Реал» может подписать двух игроков, которые летом станут свободными агентами: Дайо Упамекано из «Баварии» и Ибраима Конате из «Ливерпуля».

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ нацелился на Лунина.

По теме:
ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Неожиданный вариант. Ман Юнайтед нацелился на форварда из Саудовской Аравии
Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Рауль Асенсио Дайо Упамекано Антонио Рюдигер Давид Алаба Ибраима Конате Хаби Алонсо свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
