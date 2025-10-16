Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пополнил лазарет. Экс-игрок Баварии получил травму на тренировке
Франция
16 октября 2025, 20:41 | Обновлено 16 октября 2025, 20:42
Пополнил лазарет. Экс-игрок Баварии получил травму на тренировке

Эрик Дайер не поможет «Монако» в следующих матчах

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

31-летний центральный защитник «Монако» Эрик Дайер попал в лазарет команды после международной паузы.

По информации источника, опытный футболист получил мышечную травму во время тренировки.

Ожидается, что Эрик пропустит примерно два-четыре недели.

Дайер перешел во французский клуб на правах свободного агента летом 2025 года. С тех пор защитник провел восемь матчей и забил два гола.

Следующий поединок «Монако» сыграет в рамках Лиги 1, «монегаски» в восьмом туре отправятся в гости к «Анже». Матч пройдет 18 октября, начало – 20:00.

Эрик Дайер чемпионат Франции по футболу Монако Лига 1 (Франция) травма
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
