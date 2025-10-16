Пополнил лазарет. Экс-игрок Баварии получил травму на тренировке
Эрик Дайер не поможет «Монако» в следующих матчах
31-летний центральный защитник «Монако» Эрик Дайер попал в лазарет команды после международной паузы.
По информации источника, опытный футболист получил мышечную травму во время тренировки.
Ожидается, что Эрик пропустит примерно два-четыре недели.
Дайер перешел во французский клуб на правах свободного агента летом 2025 года. С тех пор защитник провел восемь матчей и забил два гола.
Следующий поединок «Монако» сыграет в рамках Лиги 1, «монегаски» в восьмом туре отправятся в гости к «Анже». Матч пройдет 18 октября, начало – 20:00.
