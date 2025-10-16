Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 15:22 |
247
6

Защитник Динамо рассказал, как общается с отцом своей жены

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар, который является мужем дочери Игоря Суркиса, рассказал, о чем может общаться с президентом «бело-синих».

– Мы общаемся, наверное, каждый день. Он мне может позвонить, спросить: «Ты смотрел игру «Ливерпуль» – «Челси»?

Позвонить: «Привези малыша», и мы с Яной собрались через секунду, везем, чтобы он поцеловал, поиграл. После игр мы всегда едем к родителям домой. Я на заезде, а Яна с малышом всегда у родителей ночует. А после игры я приезжаю, и мы все вместе сидим, пьем чай. Могу сказать, что мы общаемся на разные темы, – сказал Биловар.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.

Игорь Суркис Яна Суркис Кристиан Биловар Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
Микола Унгурян
)))) а чому б це зятю та тестю не поспілкуватись на ріні теми
Чомусь нагадало старий анекдот 
Дочка олігарха виходить заміж за простого хлопця.
От тесть  питає за знаймством: 
- Ти квартиру маєш? 
- Бог подасть то будемо мати
- а Ти автівку маєш? 
- Бог допоможе то будемо мати...
- а Ти зможеш забезпечити нашу дочку? 
- Бог подасть то зможу....
Зять пішов додому, за вечерею дружина питає оілгарха;
- ну як тобі зять? 
- та може бути, але найбільше кайфую коли він мене "Богом" називає
))))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Пафосно обговорили ОПЗЖ 😂
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
