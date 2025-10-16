Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
Защитник Динамо рассказал, как общается с отцом своей жены
Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар, который является мужем дочери Игоря Суркиса, рассказал, о чем может общаться с президентом «бело-синих».
– Мы общаемся, наверное, каждый день. Он мне может позвонить, спросить: «Ты смотрел игру «Ливерпуль» – «Челси»?
Позвонить: «Привези малыша», и мы с Яной собрались через секунду, везем, чтобы он поцеловал, поиграл. После игр мы всегда едем к родителям домой. Я на заезде, а Яна с малышом всегда у родителей ночует. А после игры я приезжаю, и мы все вместе сидим, пьем чай. Могу сказать, что мы общаемся на разные темы, – сказал Биловар.
В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.
Чомусь нагадало старий анекдот
Дочка олігарха виходить заміж за простого хлопця.
От тесть питає за знаймством:
- Ти квартиру маєш?
- Бог подасть то будемо мати
- а Ти автівку маєш?
- Бог допоможе то будемо мати...
- а Ти зможеш забезпечити нашу дочку?
- Бог подасть то зможу....
Зять пішов додому, за вечерею дружина питає оілгарха;
- ну як тобі зять?
- та може бути, але найбільше кайфую коли він мене "Богом" називає
))))