Вернидуб назвал проблему сборной Украины: «Это преимущество соперников»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал, что может помешать национальной сборной Украины квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

– Каков будет ваш прогноз на итоговое место сборной Украины в нынешнем отборочном турнире?

– Конечно, всем хотелось, чтобы мы заняли первое место, но в нашей группе есть Франция, у которой календарь оставшихся матчей немного легче и есть гандикап в очках. Уверен в одном, что сборная Украины сможет обыграть Исландию, что гарантирует второе место.

Будь сейчас другое время, возможно, и результат был бы другим. Не следует забывать, что мы живем в состоянии войны. У нашей сборной, как и у клубов, нет возможности играть международные поединки на своем поле, а это, я вам скажу, дает неплохое преимущество соперникам. Поэтому, думаю, путевку на чемпионат мира придется получать из-за стыковых матчей. Я очень хочу, чтобы у Сергея Реброва со своими подопечными все получилось, – сказал Вернидуб.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.