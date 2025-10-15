Намек на Цыганкова? В Жироне заявили: есть игроки, желающие покинуть клуб
Кике Карсель рассказал подробности
Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель поделился мыслями о не слишком удачном старте команды в сезоне 2025/26.
«Я недоволен текущей ситуацией. Мы – в зоне вылета. С открытием трансферного рынка мы боролись, и это были несколько тяжелых недель для всех, особенно для тренера.
Были игроки, которые хотели уйти, получив хорошие предложения, и, несмотря на хорошую предсезонную подготовку, трансферное окно стало сложным, плохие результаты стали очевидными, и мы справились с этим так, как могли.
Сейчас команда прогрессирует, есть ощущение, что мы станем лучше, и нам нужно выбраться из зоны вылета. Будет сложно, но мы усердно работаем над этим», – цитирует Карселя Marca.
После восьми туров Ла Лиги Жирона занимает 18-е место с шестью очками. За подопечных Мичела выступают три представителя Украины: Виктор Цыганков (вингер), Владислав Ванат (форвард) и Владислав Крапивцов (голкипер).
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|8
|7
|0
|1
|19 - 9
|19.10.25 22:00 Хетафе - Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
|21
|2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22 - 9
|18.10.25 17:15 Барселона - Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия
|19
|3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|18.10.25 19:30 Вильярреал - Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал
|16
|4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|18.10.25 19:30 Вильярреал - Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао
|15
|5
|Атлетико Мадрид
|8
|3
|4
|1
|15 - 10
|18.10.25 22:00 Атлетико Мадрид - Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал
|13
|6
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|18.10.25 15:00 Севилья - Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче
|13
|7
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|19.10.25 15:00 Эльче - Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче
|13
|8
|Атлетик Бильбао
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|19.10.25 15:00 Эльче - Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес
|13
|9
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|17.10.25 22:00 Реал Овьедо - Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка
|12
|10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|20.10.25 22:00 Алавес - Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес
|11
|11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|19.10.25 22:00 Хетафе - Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо
|11
|12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|18.10.25 22:00 Атлетико Мадрид - Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано
|10
|13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13 - 14
|19.10.25 19:30 Леванте - Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|19.10.25 19:30 Леванте - Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано
|8
|15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|20.10.25 22:00 Алавес - Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия
|8
|16
|Сельта
|8
|0
|6
|2
|7 - 10
|19.10.25 17:15 Сельта - Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал
|6
|17
|Реал Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4 - 14
|17.10.25 22:00 Реал Овьедо - Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо
|6
|18
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5 - 17
|18.10.25 17:15 Барселона - Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона
|6
|19
|Реал Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|19.10.25 17:15 Сельта - Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
|5
|20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|18.10.25 15:00 Севилья - Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка
|5
