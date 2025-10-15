Намек на Цыганкова? В Жироне заявили: есть игроки, желающие покинуть клуб

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель поделился мыслями о не слишком удачном старте команды в сезоне 2025/26.

«Я недоволен текущей ситуацией. Мы – в зоне вылета. С открытием трансферного рынка мы боролись, и это были несколько тяжелых недель для всех, особенно для тренера.

Были игроки, которые хотели уйти, получив хорошие предложения, и, несмотря на хорошую предсезонную подготовку, трансферное окно стало сложным, плохие результаты стали очевидными, и мы справились с этим так, как могли.

Сейчас команда прогрессирует, есть ощущение, что мы станем лучше, и нам нужно выбраться из зоны вылета. Будет сложно, но мы усердно работаем над этим», – цитирует Карселя Marca.

После восьми туров Ла Лиги Жирона занимает 18-е место с шестью очками. За подопечных Мичела выступают три представителя Украины: Виктор Цыганков (вингер), Владислав Ванат (форвард) и Владислав Крапивцов (голкипер).

Таблица Ла Лиги 2025/26