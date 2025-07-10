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  4. Цыганковым интересуются клубы АПЛ. Жирона готова продать украинца
Испания
10 июля 2025, 19:44 |
855
1

Цыганковым интересуются клубы АПЛ. Жирона готова продать украинца

На Виктора есть претенденты

10 июля 2025, 19:44 |
855
1
Цыганковым интересуются клубы АПЛ. Жирона готова продать украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клубную прописку, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, интерес к 27-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги. «Жирона» готова продать украинца за 20 млн евро.

Сам Виктор тоже заинтересован в трансфере. Представители вингера уже работают над поиском возможных вариантов для смены клуба.

В прошлом сезоне Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне, в которых отличился 2 голами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Цыганкова может сорваться из-за места его рождения.

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Виктор Цыганков трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Жирона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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SHN
И Витю сглазили.
По тому как продает спорт юа сидеть ему и дальше в Жироне.
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