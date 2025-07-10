Цыганковым интересуются клубы АПЛ. Жирона готова продать украинца

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клубную прописку, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, интерес к 27-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги. «Жирона» готова продать украинца за 20 млн евро.

Сам Виктор тоже заинтересован в трансфере. Представители вингера уже работают над поиском возможных вариантов для смены клуба.

В прошлом сезоне Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне, в которых отличился 2 голами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Цыганкова может сорваться из-за места его рождения.