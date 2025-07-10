Цыганковым интересуются клубы АПЛ. Жирона готова продать украинца
На Виктора есть претенденты
Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клубную прописку, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, интерес к 27-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги. «Жирона» готова продать украинца за 20 млн евро.
Сам Виктор тоже заинтересован в трансфере. Представители вингера уже работают над поиском возможных вариантов для смены клуба.
В прошлом сезоне Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне, в которых отличился 2 голами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что трансфер Цыганкова может сорваться из-за места его рождения.
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