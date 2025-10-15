Футбол по-новому: совместный проект GGBET и канала «Денис Бойко»
Цель нашего партнерства — поддержка качественных независимых проектов
Если вы внимательно следите за подкастами Дениса Бойко на YouTube, то уже могли заметить смену фона на оранжевый. Это означает начало официального сотрудничества между каналом «Денис Бойко» и GGBET — новый этап развития для обоих партнёров.
Цель нашего партнерства — поддержка качественных независимых проектов, которые развивают украинский спорт не только на поле, но и в медиапространстве. Авторский канал «Денис Бойко» — это место честных разговоров, где спортсмены делятся историями, которые редко можно услышать. В подкастах царит атмосфера раздевалки — откровенный диалог после матча.
В гостях у ведущего, бывшего голкипера национальной сборной, уже побывали звезды украинского футбола: Андрей Ярмоленко, Евгений Селезнёв, Артём Шабанов и другие. Следующий гость — Кристиан Биловар, представитель нового поколения украинских футболистов, который поделится своим взглядом на игру.
Для GGBET это партнёрство — не просто коллаборация. Мы стремимся развивать форматы, которые делают украинский спорт ближе к болельщикам, открывать новые имена и поддерживать авторов, формирующих культурный код украинского спорта.
