Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 16:39
Футбол по-новому: совместный проект GGBET и канала «Денис Бойко»

Цель нашего партнерства — поддержка качественных независимых проектов

Футбол по-новому: совместный проект GGBET и канала «Денис Бойко»

Если вы внимательно следите за подкастами Дениса Бойко на YouTube, то уже могли заметить смену фона на оранжевый. Это означает начало официального сотрудничества между каналом «Денис Бойко» и GGBET — новый этап развития для обоих партнёров.

Цель нашего партнерства — поддержка качественных независимых проектов, которые развивают украинский спорт не только на поле, но и в медиапространстве. Авторский канал «Денис Бойко» — это место честных разговоров, где спортсмены делятся историями, которые редко можно услышать. В подкастах царит атмосфера раздевалки — откровенный диалог после матча.

В гостях у ведущего, бывшего голкипера национальной сборной, уже побывали звезды украинского футбола: Андрей Ярмоленко, Евгений Селезнёв, Артём Шабанов и другие. Следующий гость — Кристиан Биловар, представитель нового поколения украинских футболистов, который поделится своим взглядом на игру.

Для GGBET это партнёрство — не просто коллаборация. Мы стремимся развивать форматы, которые делают украинский спорт ближе к болельщикам, открывать новые имена и поддерживать авторов, формирующих культурный код украинского спорта.

