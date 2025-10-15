Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль может покинуть нынешнюю команды после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил Transfer News Live.

В услугах 18-летнего вундеркинда заинтересованы французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити», которые считают испанского футболиста идеальным усилением в линию атаки.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола уверен, что Ямаль станет центральной фигурой и лидером нового долгосрочного проекта, который позволит завоевать титулы как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике впечатлен прогрессом испанца и общался с руководством о потенциальном переходе игрока. Ожидается, что трансфер Ламина принесет «Барселоне» около 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанец провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт Ямаля истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что в составе ПСЖ играет защитник сборной Украины Илья Забарный, который в следующем сезоне может стать одноклубником талантливого испанца.