Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
Испания
15 октября 2025, 11:07 |
761
0

Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро

В услугах 18-летнего вундеркинда заинтересованы французский ПСЖ и английский «Ман Сити»

15 октября 2025, 11:07 |
761
0
Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль может покинуть нынешнюю команды после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил Transfer News Live.

В услугах 18-летнего вундеркинда заинтересованы французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити», которые считают испанского футболиста идеальным усилением в линию атаки.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола уверен, что Ямаль станет центральной фигурой и лидером нового долгосрочного проекта, который позволит завоевать титулы как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике впечатлен прогрессом испанца и общался с руководством о потенциальном переходе игрока. Ожидается, что трансфер Ламина принесет «Барселоне» около 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанец провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт Ямаля истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что в составе ПСЖ играет защитник сборной Украины Илья Забарный, который в следующем сезоне может стать одноклубником талантливого испанца.

По теме:
«Без вариантов». Дулуб назвал лучшего украинского легионера сентября
Манчестер Юнайтед нашел три кандидатуры для усиления полузащиты
В Монако рассказали, собираются ли выкупать вингера Барселоны
Барселона Ламин Ямаль ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный Манчестер Сити Пеп Гвардиола трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
Футбол | 15 октября 2025, 06:22 0
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»

Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»

Известный тренер встал на защиту Шовковского из-за результатов Динамо
Футбол | 15 октября 2025, 11:31 1
Известный тренер встал на защиту Шовковского из-за результатов Динамо
Известный тренер встал на защиту Шовковского из-за результатов Динамо

Юрий Вирт уверен, что проблема киевского клуба – отсутствие качественных легионеров

Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Футбол | 15.10.2025, 07:56
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14.10.2025, 16:23
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Футбол | 15.10.2025, 11:07
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 29
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 13
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 5
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 130
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем