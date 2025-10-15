Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
В услугах 18-летнего вундеркинда заинтересованы французский ПСЖ и английский «Ман Сити»
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль может покинуть нынешнюю команды после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил Transfer News Live.
В услугах 18-летнего вундеркинда заинтересованы французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити», которые считают испанского футболиста идеальным усилением в линию атаки.
Наставник «горожан» Пеп Гвардиола уверен, что Ямаль станет центральной фигурой и лидером нового долгосрочного проекта, который позволит завоевать титулы как на внутренней арене, так и в еврокубках.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике впечатлен прогрессом испанца и общался с руководством о потенциальном переходе игрока. Ожидается, что трансфер Ламина принесет «Барселоне» около 400 миллионов евро.
В нынешнем сезоне испанец провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт Ямаля истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.
Стоит отметить, что в составе ПСЖ играет защитник сборной Украины Илья Забарный, который в следующем сезоне может стать одноклубником талантливого испанца.
🚨 Both Manchester City and Paris Saint-Germain are thought to be chasing 18-year old Lamine Yamal.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2025
They are the only two European clubs who could compete with Saudi Arabia for the signature of the Barcelona star and both would be interested in signing him.
(Source: Romain… pic.twitter.com/s7D74x6Sbu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»
Юрий Вирт уверен, что проблема киевского клуба – отсутствие качественных легионеров