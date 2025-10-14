Во вторник, 14 октября, проходит матч квалификации чемпионата мира в группе K между сборными Андорры и Сербии.

Поединок проходит на стадионе «Эстади Ле Фаф» в Энкампе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

На 17-й минуте сборная Андорры вышла вперед благодаря отличному удару Гийома Лопеса с центра поля. Через 2 минуты счет на табло стал равным – Кристиан Гарсия срезал мяч в свои ворота.

❗️ ВИДЕО. Как Андорра с центра поля забила сборной Сербии