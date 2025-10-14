Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Андорра с центра поля забила сборной Сербии
Чемпионат мира
ВИДЕО. Как Андорра с центра поля забила сборной Сербии

Отличный удар удался Гийому Лопесу

Getty Images/Global Images Ukraine. Гиллауме Лопес

Во вторник, 14 октября, проходит матч квалификации чемпионата мира в группе K между сборными Андорры и Сербии.

Поединок проходит на стадионе «Эстади Ле Фаф» в Энкампе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте сборная Андорры вышла вперед благодаря отличному удару Гийома Лопеса с центра поля. Через 2 минуты счет на табло стал равным – Кристиан Гарсия срезал мяч в свои ворота.

❗️ ВИДЕО. Как Андорра с центра поля забила сборной Сербии

сборная Андорры по футболу сборная Сербии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
