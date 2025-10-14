Андрей ВОРОБЕЙ: «Он стал лидером сборной Украины»

Экс–игрок «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о хавбеке сборной Украины Руслане Малиновском:

– Было видно, что Малиновский заряжал команду своим настроем! Это то, что нужно было команде?

– Да! Давно он не играл за сборную. Видно, что Руслан соскучился по матчам на таком уровне. И так совпало, что он стал лидером сборной Украины в этих играх. На Малиновского была вся надежда. И он эти ожидания оправдал.

– Опыт игр за «Генк», «Аталанту», «Марсель», а сейчас за «Дженоа» помогает Руслану в таких матчах за сборную?

– Сейчас Руслан в игровом тонусе и у него есть игровая практика. Когда Малиновский в тонусе, то это очень хороший футболист с очень хорошим видением поля. У Руслана очень много положительных качеств. У него есть хорошие удар и передача. Это человек, который не боится играть и не боится допускать ошибки. Можно сказать, что на данный момент он сейчас чуть ли не единственный в составе сборной Украины футболист, который может принять какое–то нестандартное решение. Руслан, когда в тонусе, показывает свои лучшие качества. Это было видно в этих двух матчах.

– В Европе есть клубы, например, «Интер» и «Барселона», которые приглашают топовых футболистов старше 30, если они выходят на пик своей формы. Возможно, что Малиновский продолжит карьеру в какой–то из таких команд?

– В футболе возможно все. Но нужно сконцентрировать свое внимание на выступлении за свой клуб. В жизни все может быть. И можно с обычного клуба в топ–клуб перейти. Это жизнь. Все возможно. Никто не исключает такого варианта. Но, я думаю, сейчас Малиновскому нужно сконцентрироваться на выступлении за «Дженоа» и сборную Украины, а там уже будет видно!