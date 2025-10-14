Молодежные турниры14 октября 2025, 20:23 | Обновлено 14 октября 2025, 20:26
ВИДЕО. Добивание после штрафного. Украина U-21 пропустила гол от хорватов
После перерыва хорватская команда вышла вперед в игре отбора к ЧЕ U-21
14 октября 2025, 20:23 | Обновлено 14 октября 2025, 20:26
Молодежная сборная Украины U-21 проводит поединок квалификации Евро-2027 U-21.
14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После перерыва хорватская команда вышла вперед (160)
Гол для хорватов забил Ловро Звонарек на 53-й минуте, удачно добив мяч после штрафного.
ГОЛ! 1:0. Ловро Звонарек, 53 мин
