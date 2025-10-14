Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Добивание после штрафного. Украина U-21 пропустила гол от хорватов
Молодежные турниры
14 октября 2025, 20:23 | Обновлено 14 октября 2025, 20:26
После перерыва хорватская команда вышла вперед в игре отбора к ЧЕ U-21

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит поединок квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После перерыва хорватская команда вышла вперед (160)

Гол для хорватов забил Ловро Звонарек на 53-й минуте, удачно добив мяч после штрафного.

ГОЛ! 1:0. Ловро Звонарек, 53 мин

По теме:
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Хорватия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
