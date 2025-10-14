ВИДЕО. Добивание после штрафного. Украина U-21 пропустила гол от хорватов

Молодежная сборная Украины U-21 проводит поединок квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После перерыва хорватская команда вышла вперед (160)

Гол для хорватов забил Ловро Звонарек на 53-й минуте, удачно добив мяч после штрафного.

ГОЛ! 1:0. Ловро Звонарек, 53 мин

Фото