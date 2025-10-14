Трансферная бомба. Обладатель Золотого мяча уже зимой может сменить клуб

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в «Фенербахче». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб намерен связаться с представителями 37-летнего футболиста для обсуждения возможного трансфера. Если они дадут положительный ответ, то работа над трансфером продолжится. Бензема может перейти в «Фенербахче» уже зимой.

В текущем сезоне Карм Бензема провел четыре матча на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Иттихад» определился с новым тренером.