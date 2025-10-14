Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трансферная бомба. Обладатель Золотого мяча уже зимой может сменить клуб
Турция
14 октября 2025, 19:23 | Обновлено 14 октября 2025, 19:26
Карим Бензема может перебраться в «Фенерабчхе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в «Фенербахче». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб намерен связаться с представителями 37-летнего футболиста для обсуждения возможного трансфера. Если они дадут положительный ответ, то работа над трансфером продолжится. Бензема может перейти в «Фенербахче» уже зимой.

В текущем сезоне Карм Бензема провел четыре матча на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Иттихад» определился с новым тренером.

Карим Бензема Фенербахче Аль-Иттихад Джидда трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fotomac
