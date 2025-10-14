Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил судейство в матче отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана в польском Кракове.

«Рефери из Австрии, в целом, справился со своими обязанностями, хотя участники поединка пытались действовать быстро, не жалели себя в единоборствах.

На мой взгляд, к арбитру только по одному игровому эпизоду могли быть претензии. В компенсированное время второго тайма он не заметил фол нашего Бондаренко, хотя находился неподалеку. Мяч оказался у Добвика, с передачи которого Волошин точно пробил в дальний угол. Однако арбитр VAR попросил главного судью обратить внимание на нарушение правил со стороны Бондаренко, и рефери Гисгамер, просмотрев видеозапись, наказал нашего полузащитника желтой карточкой за то, что в борьбе за мяч наступил на голеностоп визави, отменив взятие ворот.

Так Волошин остался без своего первого забитого мяча в составе сборной Украины, но главное, что благодаря системе VAR справедливость победила».

Ранее бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился эмоциями после победы «сине-желтых» в матче против Азербайджана.