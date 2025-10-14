Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2025, 18:35 |
2637
0

Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана

Арбитр не заметил фол Бондаренко

14 октября 2025, 18:35 |
2637
0
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил судейство в матче отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана в польском Кракове.

«Рефери из Австрии, в целом, справился со своими обязанностями, хотя участники поединка пытались действовать быстро, не жалели себя в единоборствах.

На мой взгляд, к арбитру только по одному игровому эпизоду могли быть претензии. В компенсированное время второго тайма он не заметил фол нашего Бондаренко, хотя находился неподалеку. Мяч оказался у Добвика, с передачи которого Волошин точно пробил в дальний угол. Однако арбитр VAR попросил главного судью обратить внимание на нарушение правил со стороны Бондаренко, и рефери Гисгамер, просмотрев видеозапись, наказал нашего полузащитника желтой карточкой за то, что в борьбе за мяч наступил на голеностоп визави, отменив взятие ворот.

Так Волошин остался без своего первого забитого мяча в составе сборной Украины, но главное, что благодаря системе VAR справедливость победила».

Ранее бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился эмоциями после победы «сине-желтых» в матче против Азербайджана.

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 14 октября. Смотреть онлайн LIVE
Сенсационный камбэк. Сборная Бразилии ярко уступила Японии
Милевский отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном
Мирослав Ступар Назар Волошин (Динамо) сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан инсайд VAR ЧМ-2026 по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Футбол | 13 октября 2025, 21:50 1
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа

Украинец является приоритетным первым номером на время после ухода бельгийца

Жирона объявила решение по Мичелу после неудачного старта сезона
Футбол | 14 октября 2025, 17:59 1
Жирона объявила решение по Мичелу после неудачного старта сезона
Жирона объявила решение по Мичелу после неудачного старта сезона

Карсель заявил, что увольнения не будет. Пока

САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14.10.2025, 07:41
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
Футбол | 14.10.2025, 11:35
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 242
Футбол
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем