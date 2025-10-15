Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы национальной сборной Украины над Азербайджаном (2:1) в квалификации чемпионата мира 2026 года.

– Какие в целом впечатления от матча против Азербайджана?

– То, что победили – очень хорошо. Действительно молодцы. Сейчас есть шанс в борьбе за второе место.

Сама игра – понимал, что будет игра аккуратная. Было несколько изменений, это тоже нормально. В целом ребята играли с желанием, с искоркой. Но многого не хватало, не получалось. Худшее звено, на мой взгляд, – это линия защиты. Очень не поразила. Атака – совсем другие мнения и взгляды.

Особенно – это Малиновский. Я его хочу поздравить с возвращением, он действительно глыба украинской сборной. Два матча он сыграл по любой шкале на самый высокий балл.

– Насколько его возвращение помогло не только результативными действиями, но в контексте построения игры сборной?

– Руслан – очень неплохой исполнитель, имеет влияние на команду. Также примечательно, что с его возвращением немного по-другому заиграли. Но, я думаю, и настроение совсем другое было у ребят. Потому респект и уважение Руслану за такую ​​игру. Хотя не только ему, еще были ребята, – сказал Вернидуб.