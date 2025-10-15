Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 12:53 | Обновлено 15 октября 2025, 12:55
967
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»

Специалист расхвалил Руслана Малиновского

15 октября 2025, 12:53 | Обновлено 15 октября 2025, 12:55
967
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы национальной сборной Украины над Азербайджаном (2:1) в квалификации чемпионата мира 2026 года.

– Какие в целом впечатления от матча против Азербайджана?

– То, что победили – очень хорошо. Действительно молодцы. Сейчас есть шанс в борьбе за второе место.

Сама игра – понимал, что будет игра аккуратная. Было несколько изменений, это тоже нормально. В целом ребята играли с желанием, с искоркой. Но многого не хватало, не получалось. Худшее звено, на мой взгляд, – это линия защиты. Очень не поразила. Атака – совсем другие мнения и взгляды.

Особенно – это Малиновский. Я его хочу поздравить с возвращением, он действительно глыба украинской сборной. Два матча он сыграл по любой шкале на самый высокий балл.

– Насколько его возвращение помогло не только результативными действиями, но в контексте построения игры сборной?

– Руслан – очень неплохой исполнитель, имеет влияние на команду. Также примечательно, что с его возвращением немного по-другому заиграли. Но, я думаю, и настроение совсем другое было у ребят. Потому респект и уважение Руслану за такую ​​игру. Хотя не только ему, еще были ребята, – сказал Вернидуб.

По теме:
Определено 28 из 48 сборных, которые вышли в финальный раунд ЧМ-2026
В Никарагуа выразили протест ФИФА из-за действий полиции Коста-Рики
Томас Тухель стал рекордсменом сборной Англии после победы над Латвией
Руслан Малиновский Юрий Вернидуб сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Футбол | 15 октября 2025, 09:57 4
Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты

Контракт вингера Ивана Петряка с донецкой командой истекает в июне 2026 года

Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14 октября 2025, 16:23 119
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо

Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ

Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Бокс | 15.10.2025, 05:22
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцем
Футбол | 15.10.2025, 12:24
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцем
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцем
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Футбол | 14.10.2025, 22:45
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
13.10.2025, 23:30
Бокс
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 31
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем