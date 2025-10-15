Дженоа отреагировал на шикарный матч Малиновского за сборную Украины
Руслан снова забил за сине-желтых
Хавбек Руслан Малиновский снова сумел забить за сборную Украины, отличившись в победном поединке против Азербайджана.
Клуб Руслана «Дженоа» отреагировал на гол украинца в ворота Азербайджана, который для него стал уже третьим за последние два матча.
«ℛ𝓊𝓈𝓁𝒶𝓃 снова забил ⚽️✨ 🎯 Гол и результативная передача от Малиновского 🔴🔵», – говорится в сообщении клуба.
13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
ℛ𝓊𝓈𝓁𝒶𝓃 strikes again ⚽️✨— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 13, 2025
🎯 Gol e assist per Malinovskyi 🔴🔵#WCQ2026 pic.twitter.com/NSOmvQe3tG
