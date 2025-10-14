Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 15:26 |
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»

Защитник рассказал, почему Андрей Ярмоленко часто обращается к нему на повышенных тонах

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Центральный защитник киевского Динамо Кристиан Биловар рассказал, почему Андрей Ярмоленко часто обращается к нему на повышенных тонах. Защитник заявил, что очень благодарен вингеру «бело-синим».

– Ярмоленко и в этом матче (против «Кристалл Пелас» – прим.), и вообще очень часто и эмоционально всей команде подсказывает, но я увидел, что он очень часто и к тебе обращается. О чем вы говорите? Какие он наставления дает? Каков контекст этого?

– Чисто тактическая подсказка, потому что мы с ним играем на одном фланге, и всегда я пытаюсь спросить у него какую-нибудь подсказку, как лучше в той или иной ситуации мне действовать. Потому что это человек с большим опытом, он поиграл со многими центральными защитниками и в европейских топлегах.

Поэтому, наверное, он лучше меня знает, как играть даже на моей позиции. Вернее, он видел гораздо больше, чем люди играли на моей позиции. Поэтому все его подсказки я стараюсь воспринимать и запоминать для себя на будущее.

– Тебе комфортно, когда именно в матче Андрей тебе подсказывает?

– Да не только комфортно – я даже благодарен ему за это. Его подсказки – всегда так получается, что он прав, – сказал Биловар.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров

Комментарии 2
MaximusOne
Не всі поймуть, але потрібно щоб Іван Гешко дав поради Ярмоленку...
Ответить
0
vbrjkf
Краще, якби він вивчив як грати на своїй позиції, а то освоїв один фінт, якого вже знають всі клуби, включаючи зарубіжні.
Ответить
-1
