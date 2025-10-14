Назар ВОЛОШИН: «Цель одна – выход на чемпионат мира»

Вингер национальной сборной Украины Назар Волошин подевались эмоциями после победы «сине-желтых» над Азербайджаном (2:1) в четвертом туре отборочного цикла на ЧМ-2026.

«Великолепный сбор. Очень важны две победы – шагнули вперед! Спасибо болельщикам за невероятную поддержку. Дальше только больше. Цель одна – выход на чемпионат мира. Слава Украине!» – написал Волошин.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.