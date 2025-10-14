Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назар ВОЛОШИН: «Цель одна – выход на чемпионат мира»
Чемпионат мира
14 октября 2025, 14:59 | Обновлено 14 октября 2025, 15:32
184
0

Назар ВОЛОШИН: «Цель одна – выход на чемпионат мира»

Полузащитник поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Азербайджаном

14 октября 2025, 14:59 | Обновлено 14 октября 2025, 15:32
184
0
Назар ВОЛОШИН: «Цель одна – выход на чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Вингер национальной сборной Украины Назар Волошин подевались эмоциями после победы «сине-желтых» над Азербайджаном (2:1) в четвертом туре отборочного цикла на ЧМ-2026.

«Великолепный сбор. Очень важны две победы – шагнули вперед! Спасибо болельщикам за невероятную поддержку. Дальше только больше. Цель одна – выход на чемпионат мира. Слава Украине!» – написал Волошин.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

По теме:
Николай МАТВИЕНКО: «Спасибо всем за поддержку. Слава Украине»
ВОРОБЕЙ – о победах сборной Украины, Малиновском и Франции
Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Назар Волошин (Динамо)
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пуэрто-Рико – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 14 октября 2025, 15:15 0
Пуэрто-Рико – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Пуэрто-Рико – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится в ночь на 15 октября и начнется в 03:00 по Киеву

Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Футбол | 14 октября 2025, 10:34 18
Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону

Валерий Василенко со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее

Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Футбол | 13.10.2025, 21:50
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 20:17
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 14
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 6
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем