14 октября 2025, 12:28
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Очень устал, но рад, что удалось победить»

Футболист рад, что «сине-желтым» удалось добыть две победы

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Очень устал, но рад, что удалось победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский поделился эмоциями после октябрьских матчей «сине-желтых», где подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

– Руслан, второй «Лев» на этих сборах. Как чувствуешь себя после этого матча?

– Устал, конечно. Очень давно не играл через два на третий, и в Исландию лететь, потом возобновление. Было нелегко, отдал все силы сегодня. Очень устал. Очень рад команде. Считаю, что в первом тайме мы много моментов создали, но не хватило чуть-чуть может одного прикосновения еще, последней передачи. Некоторые ошибки совершали, которые мы не совершаем в других играх, но самое главное сегодня был результат.

Мы видим, что все сборные, если немного даешь времени сопернику, даже Азербайджану, они умеют играть в футбол. Сегодня была нелегкая игра, но я считаю, что самое главное – победа. Готовимся на следующий матч.

- Когда в последний раз забивал 2 матча подряд, помнишь?

– В «Аталанте», наверное. Там был период, который отдавал и забивал 9 игр подряд. Только не помню, забивал ли 2 игры. Наверное, было такое.

– А 2 матча подряд правой?

– Нет, такого не было. Это 3-й гол. Я все голы помню: первый «Ювентус» был, и сейчас правой. Классно, что забил. Главное – победа. Все сегодня отдали много сил, и было нелегко. В Исландии было жесткое поле, мяч быстрее ходил, здесь было мягче, больше песка. Гораздо мягче было, еще на тренировке вчера ты чувствуешь, что ноги садятся, мышцы по-другому работают. Поэтому было нелегко, – сказал Малиновский.

Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
