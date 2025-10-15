Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 02:02
Известный тренер назвал худших игроков сборной Украины за последний матч

Олега Федорчука не убедила игра Юхима Конопли и Артема Довбика

Известный тренер назвал худших игроков сборной Украины за последний матч
УАФ. Артем Довбик

Известный в прошлом тренер, а сегодня эксперт Олег Федорчук высказался об игре Артема Довбика и Юхима Конопли в матче против Азербайджана.

«Не убедили меня Юхим Конопля и Артем Довбик, который, на мой взгляд, находится не в очень хорошем психологическом тонусе. Если Малиновский выбирал самые эффективные решения во время игры, то Артем делал все наоборот. Когда человек уверен в себе, он все делает на автомате, иначе время уходит на размышления, чего нет у нападающего при плотной опеке», – сказал Федорчук.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

Олег Федорчук Артем Довбик Ефим Конопля сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
