Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины

Азербайджанский журналист Ханоглан Иманов поделился мнением по поводу матча отборочного этапа чемпионата мира-2026, в котором сборная его страны уступила национальной команде Украины со счетом 1:2.

«Мы хорошо начали. Преимущество было за нами. Мы создали настоящий голевой момент, но, к сожалению, украинские защитники выбили мяч из пустых ворот после удара Наримана Ахундзаде. Первые 15 минут были такими, как мы хотели. Но потом преимущество постепенно перешло на сторону украинцев.

Перед нашим голом Эмин Махмудов чуть не получил тяжелую травму после удара Малиновского. К сожалению, судья дал только предупреждение. В общем, если говорить о судействе, то австрийские арбитры запомнились тем, что большинство решений они принимали в пользу украинцев.

Несмотря на поражение наша команда прилично боролась. В общем, вся команда выглядела неплохо. Результат был неутешительным для нас, но я думаю, что мы по меньшей мере заслуживали очко в Кракове», – заявил Иманов в видео, опубликованном на YouTube-канале Sportinfo TV.

Сообщалось, что Сергей Ребров критично обратился к футболистам сборной после игры с Азербайджаном.