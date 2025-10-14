Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
Чемпионат мира
14 октября 2025, 11:21 |
561
3

Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины

Ханоглан Иманов дал оценку матчу отбора к чемпионату мира-2026

14 октября 2025, 11:21 |
561
3 Comments
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
Getty Images/Global Images Ukraine.

Азербайджанский журналист Ханоглан Иманов поделился мнением по поводу матча отборочного этапа чемпионата мира-2026, в котором сборная его страны уступила национальной команде Украины со счетом 1:2.

«Мы хорошо начали. Преимущество было за нами. Мы создали настоящий голевой момент, но, к сожалению, украинские защитники выбили мяч из пустых ворот после удара Наримана Ахундзаде. Первые 15 минут были такими, как мы хотели. Но потом преимущество постепенно перешло на сторону украинцев.

Перед нашим голом Эмин Махмудов чуть не получил тяжелую травму после удара Малиновского. К сожалению, судья дал только предупреждение. В общем, если говорить о судействе, то австрийские арбитры запомнились тем, что большинство решений они принимали в пользу украинцев.

Несмотря на поражение наша команда прилично боролась. В общем, вся команда выглядела неплохо. Результат был неутешительным для нас, но я думаю, что мы по меньшей мере заслуживали очко в Кракове», – заявил Иманов в видео, опубликованном на YouTube-канале Sportinfo TV.

Сообщалось, что Сергей Ребров критично обратился к футболистам сборной после игры с Азербайджаном.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026
Сборная Украины забила юбилейный мяч в чемпионатах мира и Европы
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Футбол | 14 октября 2025, 10:01 8
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины

Роксана поделилась секретом успеха Руслана

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14 октября 2025, 06:23 21
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

НАГЕЛЬСМАНН: «После ухода Ноейра мы не проигрывали из-за ошибки вратаря»
Футбол | 14.10.2025, 10:42
НАГЕЛЬСМАНН: «После ухода Ноейра мы не проигрывали из-за ошибки вратаря»
НАГЕЛЬСМАНН: «После ухода Ноейра мы не проигрывали из-за ошибки вратаря»
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Вам в первом матче слишком повезло, когда поставили в ворота Украины несуществующий пеналь. Даже, если судья и благоволил вчера к украинцам, считайте, что мы теперь квиты.
Ответить
+1
fifa2020
Ви заслужили 3-0 в першому таймі, а не гол дурак який був не по грі!
Ответить
+1
didora
Ну для чого їм те очко? Що воно їм дасть? А нам якраз 2 бали не помішають а ДОПОМОЖУТЬ. Ну це так чисто по людськи.
Ответить
0
Популярные новости
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 241
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем