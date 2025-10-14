Ребров критически обратился к игрокам сборной после матча с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал пропущенный мяч в победном матче с Азербайджаном.

«Играть второй матч подряд в таком темпе очень сложно. В начале второго тайма не все получалось, но мы создавали моменты и в итоге забили. Пропущенный гол – следствие чрезмерного желания прессинговать. Ситуация, когда оставляем двух соперников против одного, – это ненормально. Мы сделали выводы и в дальнейшем таких ошибок не допускали», – сказал Ребров.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.