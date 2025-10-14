Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛЕОНЕНКО: «Я нашим футболистам новые прозвища придумал. Они все одинаковы»
Чемпионат мира
ЛЕОНЕНКО: «Я нашим футболистам новые прозвища придумал. Они все одинаковы»

Бывший нападающий сборной Украины считает нынешних игроков национальной команды панками

Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о нынешних футболистах национальной команды после матча 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):

«Кстати, я нашим футболистам новые прозвища придумал. Панки. Они все одинаково пострижены, виски выбриты, как сейчас модно. Исключение – Забарный, тот с резинкой ходит».

Благодаря победе Украина закрепилась на 2-м месте в группе, набрав в 4 матчах квалификации 7 очков. В активе Азербайджана 1 балл в 4 встречах и четвертое место в квартете.

Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 1
pricolist
Дякую автору за цікаву статтю, було пізнавально та вдарило по моєму світосприйняттю. 
Ответить
0
