Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зидан затруднился сделать выбор между Роналду и Модричем
14 октября 2025, 10:39
Зидан затруднился сделать выбор между Роналду и Модричем

Экс-тренер Реала рассказал, кого бы предпочел тренировать снова

Зидан затруднился сделать выбор между Роналду и Модричем
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан затруднился ответить на вопрос, кого бы он предпочел снова тренировать: португальца Криштиану Роналду или хорвата Луку Модрича.

Оба игрока в разное время играли за «сливочных» под руководством французского специалиста. Зидан отметил, что тренировал таких потрясающих футболистов, с появлением на поле которых меркло все.

«Обоих. Не могу ответить на этот вопрос, потому что мне оба нравились. А еще Кроос, Бензема. У меня были некоторые игроки... Уф, невероятные. Было невероятно тренировать их, видеть их на тренировках. У меня было 3-4 игрока... Вы не видели мяча, когда они были на поле. Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Родриго... Они никогда не теряли мяч. Невероятно», – передает слова Зидана MadridXtra.

Зизу возглавлял «галактикос» дважды: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Хорватский полузащитник Модрич защищал цвета мадридского клуба с 2012 по 2025. На данный момент он играет за «Милан».

Роналду провел в «Реале» 9 лет – с 2009 по 2018 год. Сейчас звездный португалец выступает за саудовский клуб «Ан-Наср».

Обоим игрокам по 40 лет.

Ранее Зидан высказался об испанском вингере «Барселоны» Ламине Ямале. Именитый француз признался, что восхищен игрой молодого дарования.

