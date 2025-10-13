ЗИДАН: «Этот игрок меня сейчас больше всего впечатляет, что он вытворяет?»

Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан похвалил известного испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Ламин Ямаль меня впечатляет. То, как он обращается с мячом – просто класс. Второй тайм против «Интера» в прошлом году был невероятным, что он вытворял? Ямаль делал вещи, которые не укладываются в голове, и никто не мог его остановить, хотя «Интер» классно защищался.

Итальянцы хорошо защищаются, а «Интер» играл дома. Но никто не смог его остановить. Он поразил меня. В «ПСЖ» есть Витинья, Невеш, они никогда не теряют мяч», – отметил Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.