Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо: «Он спас сборную Украины в матче с Азербайджаном»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 03:22 |
205
0

Экс-игрок Динамо: «Он спас сборную Украины в матче с Азербайджаном»

Богданов – об игре Анатолия Трубина

15 октября 2025, 03:22 |
205
0
Экс-игрок Динамо: «Он спас сборную Украины в матче с Азербайджаном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов высказался об игре Анатолия Трубина в матче против Азербайджана.

«В начале игры был момент, когда Трубин спас команду, удачно сыграв при выходе один на один. Больше особой опасности у его ворот и не возникало», – сказал Богданов.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

По теме:
Ирландия – Армения – 1:0. Как забил Эван Фергюсон. Видео голов и обзор
Эстония – Молдова – 1:1. Кожухар и Бабогло. Видео голов и обзор
Италия – Израиль – 3:0. Дубль Ретеги. Видео голов и обзор матча
Анатолий Трубин Андрей Богданов Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Футбол | 14 октября 2025, 08:25 12
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»

Легенда «Динамо» – об Иване Калюжном

Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 15 октября 2025, 02:28 0
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Встреча состоится 15 октября и начнется в 05:30 по Киеву

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Не только Саудовская Аравия. Два европейских гранда нацелились на Ямаля
Футбол | 14.10.2025, 21:48
Не только Саудовская Аравия. Два европейских гранда нацелились на Ямаля
Не только Саудовская Аравия. Два европейских гранда нацелились на Ямаля
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14.10.2025, 09:30
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 236
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем