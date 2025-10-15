Экс-игрок Динамо: «Он спас сборную Украины в матче с Азербайджаном»
Богданов – об игре Анатолия Трубина
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов высказался об игре Анатолия Трубина в матче против Азербайджана.
«В начале игры был момент, когда Трубин спас команду, удачно сыграв при выходе один на один. Больше особой опасности у его ворот и не возникало», – сказал Богданов.
13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
