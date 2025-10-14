Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»

Форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу команды над Азербайджаном (2:1) в квалификации чемпионата мира 2026:

– Почему так тяжело дался матч? Чем удивил соперник?

– Когда играешь против сборных, нет легких соперников. Все настраиваются, все отдаются на максимум. Да, где-то пропустили этот гол в раздевалку, и он нас немножко встряхнул, но хорошо, что так все закончилось. Главное – 3 очка.

– Соперник забил чуть ли не с единственного момента в 1-м тайме. Выходили на 2-й тайм с определенным переживанием, или его уже не было?

– Нет, мы настраивались на то, что нам нужно забивать, нужно доминировать, нагружать их защитников, играть быстрее, чтобы они уставали и мы находили свои шансы для того, чтобы забить гол.

– Сегодня соперник играл в три центральных защитника, двое из них всегда были возле тебя. Насколько тяжело тебе было противостоять им?

– Не знаю, были моменты, где-то я не мог их реализовать. Но думаю, что это хорошо, если они сконцентрированы на мне – это значит, что где-то мы имеем свободное пространство, и какой-то другой игрок может реализовать большинство на футбольном поле.

– Что по планам? Сейчас отдыхать, а на следующие матчи какой настрой?

– Мы видим нашу ситуацию в группе – нужно выигрывать. Сейчас все поедут в клубы. Надеюсь, за этот период ничего ни с кем не произойдет, и мы будем в боевой готовности на следующие матчи.

Видеообзор матча Украина – Азербайджан (2:1)